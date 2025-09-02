Parma, Oristanio: "Esordio emozionante, credo nel progetto"

Dopo il debutto con la maglia del Parma nella sfida contro l'Atalanta (1-1), è tempo di presentazione ufficiale per Gaetano Oristanio. "Gioco dove serve, mi metto a disposizione della squadra e di quello che chiede il mister. Preferisco partire da destra e accentrarmi, ma nella mia carriera ho ricoperto diversi ruoli", ha dichiarato l'attaccante gialloblu. Sull'esordio, l'ex Venezia ha poi aggiunto: "È stato molto emozionante. Lo stadio era una bolgia. I tifosi ci hanno trasportato, potevamo anche raggiungere qualcosa in più".