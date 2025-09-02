Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Parma, Oristanio: "Esordio emozionante, credo nel progetto"

02 Set 2025 - 16:10

Dopo il debutto con la maglia del Parma nella sfida contro l'Atalanta (1-1), è tempo di presentazione ufficiale per Gaetano Oristanio. "Gioco dove serve, mi metto a disposizione della squadra e di quello che chiede il mister. Preferisco partire da destra e accentrarmi, ma nella mia carriera ho ricoperto diversi ruoli", ha dichiarato l'attaccante gialloblu. Sull'esordio, l'ex Venezia ha poi aggiunto: "È stato molto emozionante. Lo stadio era una bolgia. I tifosi ci hanno trasportato, potevamo anche raggiungere qualcosa in più". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
SRV RULLO IL MERCATO DELLE ALTRE 1/9 SRV

Zaniolo, Vardy, Albiol e Belotti: le sorprese dell'ultimo giorno di mercato

02:20
DICH FABBIAN NAZIONALE 1/9 DICH

Fabbian: "Giocare per la Nazionale è sempre un grande motivo d'orgoglio"

02:32
DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

01:44
Il Bologna riparte

Il Bologna riparte

01:46
I sogni del Sassuolo

I sogni del Sassuolo

02:27
Ritorni e facce nuove

Ritorni e facce nuove

01:39
Donnarumma al City

Donnarumma al City

02:16
Gattuso perfezionista

Gattuso perfezionista

02:15
Allegri-Rabiot ci risiamo

Allegri-Rabiot ci risiamo

02:28
DICH SILVIO BALDINI ITALIA UNDER 21 DICHok

U21, Baldini: "Obiettivo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"

01:59
MCH ALLENAMENTO UNDER 21 1/9 MCH

L'Under21 suda agli ordini di Baldini

02:15
MCH ALLENAMENTO ITALIA DI GATTUSO MCH

Le immagini dall'allenamento dell'Italia di Gattuso

01:20
MCH AKANJI A MILANO MCH

Inter, l'arrivo di Akanji a Milano

02:00
SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

02:30
SRV RULLO LA NUOVA SERIE A (MUSICATO) 1/9

Ecco la nuova Serie A! Sogni e scommesse dopo il Calciomercato

01:33
SRV RULLO IL MERCATO DELLE ALTRE 1/9 SRV

Zaniolo, Vardy, Albiol e Belotti: le sorprese dell'ultimo giorno di mercato

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:00
Bologna, Fenucci: "Immobile recupererà in fretta"
16:51
Cagliari, ecco Belotti: "Io pronto, non mi sono mai fermato"
16:23
Figc, Tfn sanziona Rimini con 11 punti di penalizzazione
16:17
Nazionale, Leoni: "Essere qui è un'emozione indescrivibile"
16:10
Parma, Oristanio: "Esordio emozionante, credo nel progetto"