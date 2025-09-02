Roma, ecco la lista A per l'Europa League

La Roma ha comunicato i 24 giocatori inseriti in Lista UEFA A per affrontare la fase campionato di Europa League. Eccola:
2 RENSCH Devyne Fabian, 3 ESMORIS TASENDE Jose Angel "Angelino", 4 CRISTANTE Bryan, 5 N'DICKA Obite Evan, 7 PELLEGRINI Lorenzo, 8 EL AYNAOUI Neil Yoni, 9 DOVBYK Artem, 11 FERGUSON Evan, 12 TSIMIKAS Kostantinos, 17 KONE Emmanuel, 18 SOULE Matias, 19 CELIK Mehmet Zeki, 21DYBALA Paulo Exequiel, 22 HERMOSO CANSECO Mario, 23 MANCINI Gianluca, 24 ZIOLKOWSKI Jan, 31 BAILEY Leon Patrick, 43 VINICIUS FRANCA LIMA Wesley, 87 GHILARDI Daniele, 92 EL SHAARAWY Stephan, 95 GOLLINI Pierluigi, 99 SVILAR Mile
