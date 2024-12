Parma, nuova maglia per i 100 anni del Tardini

Parma e Puma hanno presentato una divisa per promuovere inclusione e solidarietà. Il Fourth Kit per la stagione 2024/25 è stato pensato per essere indossato dalla prima squadra femminile e dalla prima squadra maschile e celebra il nuovo kit celebra il centenario dello stadio "Ennio Tardini", simbolo della tradizione gialloblu. La nuova maglia si distingue per la colorazione Puma Black, impreziosita da una texture cangiante nelle tonalità Faster Yellow e Clyde Royal, che crea un raffinato gioco di luci e ombre. Il design include dettagli iconici, come i profili della porta monumentale dello stadio "Ennio Tardini", impressi nella trama, e il logo celebrativo Tardini 100 sul colletto, omaggio al centenario della nostra storica casa del calcio. Realizzata interamente in poliestere riciclato, la maglia combina una vestibilità regular con tecnologie innovative: il sistema PUMA dryCELL assicura la regolazione ottimale dell'umidità, mentre la tecnologia RE:FIBRE utilizza almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati, sottolineando l'impegno verso la sostenibilità. Perfetta sintesi di stile, performance ed ecologia, il Fourth Kit celebra la tradizione del Club con un occhio al futuro. Oltre a essere un capo tecnico d'eccellenza, il Fourth Kit rappresenta un simbolo di impegno sociale, portando con sé un forte messaggio di inclusione e solidarietà. Un lampo di luce, in questo caso gialloblu, che illumina l'oscurità dando una prospettiva, una speranza concreta di una nuova vita, caratterizzata da umanità, fratellanza, altruismo. Questa divisa incarna la volontà del Parma Calcio di utilizzare il calcio come strumento di cambiamento, sensibilizzando su tematiche di grande rilevanza sociale e promuovendo valori universali come la coesione, il rispetto e l'accoglienza. In linea con questi principi, il Fourth Kit è strettamente legato al progetto che il Club sta realizzando con un gruppo di giovani minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, arrivati in Italia senza le loro famiglie, accolti nella comunità di Casa Baloo, inserita nella rete Azienda Servizi alla Persona (ASP) di Parma. Questi ragazzi sono al centro di un programma di inclusione nel contesto parmigiano anche attraverso lo sport in generale e l'esperienza vissuta del calcio in particolare. Per sostenere il progetto, le maglie Match-Worn della Prima Squadra Maschile, indossate in occasione di Parma vs Hellas Verona, e della Prima Squadra Femminile, indossate nel match Brescia vs Parma, partite in cui sarà celebrata la ricorrenza del 111° anniversario di fondazione del Club, entrambe in programma domenica 15 dicembre, saranno vendute con questa finalità charity. Già dal pomeriggio di lunedì 16 dicembre, giorno del 111° compleanno del Parma Calcio, queste maglie esclusive, caratterizzate da una doppia patch (interna ed esterna) potranno essere acquistate su una pagina charity dedicata dello shop.parmacalcio1913.com. Il ricavato di questa attività sarà interamente devoluto alla comunità Casa Baloo. Questo gesto sottolinea e rafforza la missione inclusiva e solidale del Club nel territorio che rappresenta. Con questa iniziativa, PUMA e Parma Calcio celebrano il passato, vivono intensamente il presente e guardano con entusiasmo al futuro, consolidando il profondo legame con la città, i suoi tifosi e il territorio, mentre ribadiscono con forza il proprio impegno verso valori sociali fondamentali.