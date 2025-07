Parma, intervento riuscito per Ondrejka

La stagione non è ancora iniziata, ma il Parma dovrà far a meno di Jacob Ondrejka per buona parte della prossima annata. Il calciatore dei ducali è stato sottoposto a un'operazione per ridurre la frattura del perone sinistro che lo terrà a lungo lontano dai campi: "Neustift im Stubaital (Austria), 28 luglio 2025 - Lo staff medico del Parma Calcio comunica che Jacob Ondrejka è stato sottoposto a un intervento di riduzione della frattura del perone sinistro nella giornata di domenica 27 luglio nella clinica Hochrum di Rum (Austria) - ha spiegato il Parma in un comunicato stampa -. L'intervento, eseguito dall'équipe del dottor Christian Fink e guidato dalla dottoressa Elisabeth Abermann, è perfettamente riuscito. La Prima Squadra Maschile e tutto il Parma Calcio augurano a Jacob di tornare presto in campo. Forza Jacob!".