Parma, il ds Pederzoli: "La rabbia dei tifosi è la nostra"

Dopo la sconfitta nello scontro salvezza contro il Lecce, davanti a microfoni e taccuini si presenta il ds del Parma, Mauro Pederzoli: "Era uno scontro diretto, lo dice la classifica ed è chiara. Le squadre lo hanno interpretato con le proprie caratteristiche. Il Lecce ha vinto, merito a loro che hanno fatto meglio di noi. Il Parma però ha fatto una partita seria provandoci fino alla fine, il risultato non ci dà ragione, va accettato ma bisogna aver la forza di lasciarcelo alle spalle - ha spiegato il dirigente - La rabbia dei tifosi è la nostra. Dobbiamo dare a loro, non chiedere. L'augurio è che non si sia rotto niente, dietro la rabbia c'è l'amore per questo club. Ho imparato ad apprezzare l'affetto dei tifosi verso questa squadra, son sicuro saranno pronti a sostenerci già dalla prossima".