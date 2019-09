"Viste le assenze ci sono due strade davanti a noi: o piangerci addosso o ragionare sulle due settimane di lavoro. Il nostro obiettivo è quest'ultimo, abbiamo lavorato in maniera intensa e pensiamo in maniera positiva. Non mi piace creare alibi. Come andrà domani dipenderà da come interpretiamo la gara". Queste le parole del tecnico del Parma Roberto D'Aversa alla vigilia della sfida al Tardini contro il Cagliari. "Incontriamo una squadra con qualità importanti, hanno cambiato sistema di gioco nelle prime due gare e hanno fatto un'ottima partita contro l'Inter: possono metterci in difficoltà, tendono ad allungarti se giocano con un determinato sistema, non sarà semplice", ha aggiunto il tecnico dei gialloblu'.