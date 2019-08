"Arriviamo a questa partita consapevoli del fatto che inizia la stagione, con l'obiettivo di passare il turno sia per l'importanza di questa competizione sia per dare continuità ad un percorso che stiamo facendo da quest'estate e per affrontare nella maniera migliore il prossimo impegno in campionato". Parole di Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, alla vigilia del primo impegno ufficiale della stagione dei ducali, che domani sfideranno il Venezia per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia. Assenti annunciati Kucka e Gazzola, "che hanno avuto qualche piccolo problema. Per il resto, i ragazzi sono tutti convocati".