"Quel che conta è far gol, il come farlo dipende da tante situazioni, contro la Juve abbiamo peccato in ripartenze sulla scelta dell'ultimo passaggio. Il lavoro c'è sempre, non mettiamoci etichette, cerchiamo di fare la prestazione e portare a casa il risultato". Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha presentato così la sfida contro l'Udinese. "La squadra sta abbastanza bene, i giocatori che rientravano da infortuni come Kucka e Grassi hanno messo su una settimana di lavoro in più. Partiamo rammaricati per il fatto che non si è fatto risultato nell'ultima gara e consapevoli che si è fatto bene, ma bisogna portare a casa il risultato - ha evidenziato nella conferenza stampa della vigilia - Finchè ci sarà questa regola del mercato aperto con il campionato avviato ci saranno le solite problematiche e sarà così per tutti; mi auguro che la regola in futuro possa essere cambiata, credo possa portare vantaggi per tutti. Pezzella ha già dimostrato di essere un grande professionista, così come tutti i ragazzi, vero che c'è la regola del mercato ma siamo professionisti e ci concentriamo su quel che c'è da fare sul campo".