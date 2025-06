Atalanta, il 26 luglio a Clusone test contro squadra Under 23

"Nel solco della tradizione e del consolidato binomio con il comune della Val Seriana, anche quest'estate l'Atalanta salirà a Clusone, più precisamente sabato 26 luglio, quando nel pomeriggio (orario ancora da definire) la formazione di mister Ivan Juric sosterrà un test-match in famiglia - aperto al pubblico, sino a esaurimento posti (biglietto intero: euro 10; ingresso gratuito per gli under 16) - affrontando la squadra Under 23 presso il Centro Sportivo 'Città di Clusone". Lo annuncia il club bergamasco in una nota.