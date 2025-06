Gattuso e la sua confidente speciale: la Madonna di Schiavonea

Gennaro Gattuso, neo commissario tecnico degli azzurri, ha una confidente speciale, la Madonna di Schiavonea, venerata nel paese natio in provincia di Cosenza. A rivelarlo a 'Maria con te', settimanale mariano del Gruppo Editoriale San Paolo, è l'amico di vecchia data Valentino Guerriero, che presiede "Team Forza Ragazzi", la scuola di calcio voluta dallo stesso allenatore per offrire una possibilità ai ragazzi della sua terra. "Ogni volta che viene, va a trovare la nostra Madonna e si raccoglie qualche minuto in una preghiera silenziosa. Fa queste visite da solo, o accompagnato da pochi amici fidati", dice Guerriero, che è stato spesso testimone diretto di questi incontri segreti di "Ringhio". Il tecnico, tra l'altro, sempre lontano dalla ribalta, nel 2017 ha finanziato la festa per la Patrona di Schiavonea e ne ha cercato il conforto anche nei momenti più difficili, come la scomparsa dell'amata sorella Francesca nel 2020.