Parma, Cuesta: "Domani con tanto entusiasmo contro il Milan"

Nella conferenza stampa di rito della vigilia, Carlos Cuesta ha presentato la sfida contro il Milan. Queste le parole del tecnico del Parma: "Vogliamo esprimerci al massimo, crediamo tantissimo nella nostra unione, siamo uniti nella stessa idea. Andiamo domani con tanto entusiasmo. Sia nei singoli, che nel complesso, il Milan è una grande squadra e dovremo essere attenti. Dovremo dare il massimi, sia in difesa che in attacco. Loro cercano i momenti per essere aggressivi e altri per essere compatti. Hanno una gestione della palla intelligente. A livello di atteggiamento saremo sempre uguali: correremo molto e saremo organizzati. Il modulo sarà un riflesso anche di quello, per sfruttare le caratteristiche dei giocatori che abbiamo".