Parma, Cuesta "Contenti del pari, non mi sento salvo"

08 Mar 2026 - 18:25

"Penso che sia stata una partita dove ci sono stati momenti diversi. La Fiorentina ha iniziato bene i primi quindici minuti ma poi noi siamo cresciuti. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica e i viola sono stati meglio di noi su certi aspetti. Abbiamo comunque avuto la possibilità di mantenere la porta inviolata e prendere un punto. Ne volevamo tre ma alla fine siamo contenti di questo risultato". Così l'allenatore del Parma Cuesta dopo il punto conquistato a Firenze contro la Fiorentina. Un pareggio che permette al Parma di raggiungere quota 34 punti in classifica con 10 punti di vantaggio sulla terzultima ma Cuesta non vuol ancora parlare di salvezza già raggiunta: "Non dobbiamo sentirci mai appagati, dobbiamo essere pronti per competere sempre - ha detto l'allenatore -. Sappiamo che non ci bastano questi punti, dobbiamo fare molti punti per raggiungere l'obiettivo. Se mi sento salvo? No, ci sono ancora 30 punti disponibili. Quindi non lo siamo".

