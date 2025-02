"La vittoria contro il Bologna ci ha dato qualcosa in più come morale, un po' di convinzione e fiducia. Quando si vince si lavora con serenità". Così il tecnico del Parma Cristian Chivu alla vigilia della trasferta di Udine. "Vogliacco si allena regolarmente e sarà disponibile. L'Udinese è fisica e in buon momento con tre vittorie e un pareggio, dovremo restare compatti e lottare sulle seconde palle. L’assenza di Bernabé? Dovremo adattarci".