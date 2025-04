Parma, Bernabé sfida la Juve: "Non abbiamo paura"

Intervistato da Tuttosport, Adrian Bernabé ha parlato della sfida di lunedì sera tra il Parma e la Juventus al Tardini: "Li stiamo studiando, certo, ma per come intendiamo il gioco dobbiamo concentrarci su di noi e pensare solo a noi. Poi è chiaro che affronteremo giocatori straordinari per forza e per qualità, che ci spingeranno a dare il massimo. Ma non abbiamo paura. Yildiz? È un attaccante che fa la differenza, perché sa rompere le partite con giocate sempre diverse. E nel calcio di oggi questo è un aspetto fondamentale. Sì, mi piace molto. Ha un piede diverso dagli altri e l’aria di un ragazzo umile”.