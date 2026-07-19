Parma, 4-0 alla formazione U20: a segno anche Pellegrino

È andato in scena nella mattinata di oggi al Mutti Training Center di Collecchio il primo test stagionale del Parma. Un'amichevole in famiglia, tra Prima Squadra e U20, terminata 4-0 per la squadra di Carlos Cuesta. A decidere la sfida sono due reti per tempo: nel primo la sblocca Benedyczak di testa (8'), sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Carboni. Nei minuti successivi ci prova Frigan ma Mazzocchi è attento a negargli i gol. Alla mezz'ora, poi, è prorpio Carboni a raddoppiare con un bel mancino in diagonale.