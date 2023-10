Papu Gomez positivo al doping ai tempi del Siviglia: rischia due anni di squalifica

caso doping

Il giocatore argentino è stato "pizzicato" durante un allenamento con la squadra andalusa risalente al novembre 2022

Brutta tegola per Alejandro Gomez a sole tre settimane dal suo approdo con il Monza. Secondo quanto rivelato da "Relevo" il giocatore argentino avrebbe ricevuto dalle autorità antidoping spagnole la comunicazione di una squalifica per due anni. Il trequartista del club brianteo sarebbe risultato positivo a un controllo antidoping nel novembre 2022, poco prima dei Mondiali in Qatar, in occasione di un allenamento con il Siviglia. Come spiegato dall'ex calciatore dell'Atalanta, alcuni giorni prima avrebbe avuto dei problemi di salute che lo avrebbero spinto a prendere uno sciroppo dei figli senza previo consulto medico.

Una leggerezza che potrebbe costare cara al Papu che, secondo il quotidiano spagnolo, sarebbe stato a conoscenza della situazione da mesi tant'è che, in accordo con la società andalusa, avrebbe deciso di rescindere il contratto in scadenza nel 2024. Questa situazione avrebbe reso difficile la possibilità di trovare una squadra dopo l'interruzione del rapporto con il Siviglia, tuttavia è delle ultime ore la conferma di una squalifica di due anni che impedirebbero di vedere Gomez nuovamente in campo con la maglia del Monza.

Al giocatore dell'Albiceleste verrebbe contestata la responsabilità dell'assunzione in quanto lo stesso avrebbe dovuto controllare direttamente la lista delle sostanze vietate dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) prima di procedere. Sarà necessario attendere ora per sapere se il Papu deciderà di far ricorso in appello per la squalifica comminata ed eventualmente se gli verrà concessa un'eventuale riduzione.

