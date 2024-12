"Credo che il Real Madrid sia il club più grande al mondo, con il Milan in seconda posizione". A dirlo è Paolo Maldini, storica bandiera dei rossoneri ed ex dirigente del club di Via Aldo Rossi. Il 56enne ha aggiunto: "I Blancos hanno una identità chiara: contribuiscono a darla persone come Florentino Perez, Emilio Butragueño oltri a tutti coloro che lavorano negli uffici del Real giornalmente".