Panchina d'Oro: vince Simone Inzaghi davanti a Gasperini e Italiano. Premiati anche Pecchia e Guido Pagliuca

Simone Inzaghi ha vinto la 33a edizione della Panchina d'Oro, votato dai colleghi come migliore allenatore della passata stagione. Il tecnico dell'Inter ha ottenuto 26 voti contro i 14 di Gian Piero Gasperini, secondo, e i 4 di Vincenzo Italiano. L'allenatore dell'Atalanta si è però consolato con la Panchina d'Oro Speciale per la vittoria dell'Europa League. Panchina d'Argento per la Serie B a Fabio Pecchia per la stagione con il Parma, mentre per la Serie C è stato premiato Guido Pagliuca per la cavalcata con la Juve Stabia.