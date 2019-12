Pallone d'Oro 2019: sfida tra Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk

STREAMING DALLE 18.45

E pensare che il centrocampista non compare neppure tra i 30 finalisti, l'onda lunga del Mondiale 2018 e la cattiva annata del Real hanno penalizzato il croato. Questo ci riporta all'eterna questione relativa al premio più desiderato da un calciatore: privilegiare le prestazioni personali da gennaio a dicembre o puntare sui trofei conquistati dalle squadre in cui gioca, un dubbio che solo i giurati potranno sciogliere.

In tal senso Van Dijk e Salah possono vantare la coppa più prestigiosa, Messi mette in campo i 46 gol tra Liga e Argentina mentre CR7 è quello che ampliato di più la propria bacheca con scudetto, Supercoppa italiana e Nations League. I primi due sarebbero la novità, i due fuoriclasse di Barcellona e Juventus puntano al vicendevole sorpasso, visto che entrambi hanno vinto cinque Palloni d'Oro.

Un poker di classe in una cerimonia tutta da seguire a partire dalle 20.05 (su Sportmediaset.it inizieremo alle 18.45 con lo streaming del red carpet): chi vincerà?

IL REGOLAMENTO

La giuria è composta da un giornalista specializzato per ogni nazione mondiale che ha il compito di fornire cinque nomi di calciatori a cui vengono assegnati rispettivamente 6 punti, 4, 3, 2 e 1. Tre i criteri principali che il giurato dovrà considerare: prestazioni individuali e collettive (vittorie) durante l'anno, classe del giocatore (talento e fair play), carriera del giocatore. La somma dei punti decreterà la classifica finale. Se due calciatori arrivano a pari punti, prevarrà quello con il maggior numero di menzioni al primo posto, in caso di ulteriore parità conterà il maggior numero di menzioni al secondo posto e così via. Se permanesse ancora la parità si farebbe uno spareggio con i due soli contendenti alla vittoria, se lo stallo permanesse sarebbe il direttore editoriale di France Football a decidere.