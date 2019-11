Pallone d'Oro 2019, gli utenti di Sportmediaset scelgono il loro vincitore

SI PARTE DOMANI

Chi sarà il successore di Luka Modric nella corsa al Pallone d'Oro? La proclamazione avverrà il 2 dicembre dalle 20.25 con diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it ma intanto proviamo ad anticipare il verdetto di France Football con il vostro aiuto. Abbiamo selezionato otto nomi tra i 30 candidati al premio finale, divisi in quattro duelli che poi daranno vita a due semifinali e ad una finale: saranno gli utenti di Sportmediaset.it, votando i sondaggi sul sito, a scegliere chi passerà i turni fino a vincere virtualmente il Pallone d'Oro 2019. Si parte lunedì 25 novembre!

Questi gli accoppiamenti della prima votazione:

Quarto di finale A: Cristiano Ronaldo (Portogallo/Juventus) vs Lewandovski (Polonia/Bayern Monaco)

Quarto di finale B: Salah (Egitto/Liverpool) vs Hazard (Belgio/Real Madrid)

Quarto di finale C: Van Dijk (Olanda/Liverpool) vs Sterling (Inghilterra/Manchester City)

Quarto di finale D: Messi (Argentina/Barcellona) vs De Ligt (Olanda/Juventus)

I vincitori del quarti di finale verranno poi abbinati così in semifinale. vincente quarto finale A vs vincente quarto finale B e vincente quarto finale C vs vincente quarto finale D.

Infine, si passerà alla finale per cui si potrà votare sino al mattino del 2 dicembre, in vista della grande serata della premiazione che sarà in onda su canale 20 e Sportmediaset.it.