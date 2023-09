Pallone d'oro, Haaland sfida Messi: conta più il Mondiale o il Triplete?

© Getty Images

L'edizione 2023 del Pallone d'oro sembra ormai una corsa molto ristretta. Al netto dei 30 candidati finali, infatti, sono Leo Messi e Erling Haaland a giocarsi veramente il titolo. Generazioni a confronto, ma non solo. Oltre al talento e alla classe della Pulce e allo strapotere fisico e all'incredibile capacità realizzativa del norvegese, infatti, verranno confrontati e "pesati" anche i titoli conquistati nel corso dell'ultima stagione. Un confronto serratissimo. Mentre Messi può vantare la vittoria della Ligue 1 con la maglia del PSG e soprattutto il trionfo ai Mondiali in Qatar con l'Argentina, Haaland può infatti portare in dote i successi da favola in Premier League, FA Cup e Champions League col Manchester City. Conta di più il Mondiale o il Triplete?