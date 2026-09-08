Pallone d'Oro: Donnarumma escluso da top 10 miglior portiere, c'è Vozinha

La mancata partecipazione dell'Italia ai Mondiali costa a Gianluigi Donnarumma anche la possibilità di competere per il premio di miglior portiere dell'anno, nella serata di assegnazione del Pallone d'Oro. Nella top 10 dei finalisti annunciata oggi da France Football e da l'Equipe, infatti, il portiere del Manchester City non è presente. A sorpresa c'è invece il 40anne Vozinha assoluto protagonista con la sorpresa Capo Verde all'ultima Coppa del Mondo. L'elenco dei candidati comprende anche il 35enne marocchino Yassine Bounou dell'Al-Hilal, il belga Thibaut Courtois del Real Madrid, lo spagnolo Joan Garcia del Barcellona, lo svizzero Gregor Kobel del Borussia Dortmund, l'argentino Emiliano Martinez del Chelsea ma ex Aston Villa, il senegalese Édouard Mendy dell'Al-Ahli, lo spagnolo David Raya dell'Arsenal, il russo Matveï Safonov del Psg e lo spagnolo Unai Simon dell'Athletic Bilbao grande favorito per la vittoria finale.