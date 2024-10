Pallone d'Oro, Ancelotti miglior tecnico ma assente alla cerimonia come tutto il Real e polemico. Il ct de la Fuente critica

Durante la cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro, Carlo Ancelotti è stato premiato come miglior allenatore dell'anno superando nelle votazioni illustri colleghi come Guardiola, de la Fuente, Scaloni e il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gaperini. L'allenatore di Reggiolo però non era presente alla festa organizzata da France Football e UEFA, così come nessun tesserato del Real Madrid, e non ha ritirato il premio di persona. Il motivo? La protesta plateale del club che ha deciso di disertare il tutto per la mancata vittoria del premio di Vinicius.