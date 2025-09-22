Pallone d'Oro 2025: criteri di scelta dei candidati e modalità di voto

Dietro alla selezione non c’è improvvisazione. France Football, insieme a membri della redazione sportiva de L’Équipe, ha stilato la rosa dei 30 attraverso un processo articolato. A completare il gruppo, quest’anno, sono stati chiamati due nomi di prestigio: Luis Figo, Pallone d’Oro 2000, e Fabio Capello, allenatore campione d’Europa con il Milan nel 1994. Ognuno ha fornito la propria lista personale, che ha portato all’elenco ufficiale dei 30 candidati per l’edizione 2025. Tra i più attesi, oltre a Dembélé e Yamal, ci sono anche Bellingham, Haaland, Mbappé, Vinicius Jr, Lewandowski e Donnarumma.