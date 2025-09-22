Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli-Pisa, Marelli: "Manca un rigore agli ospiti per fallo di De Bruyne"

22 Set 2025 - 23:38
© Da video

© Da video

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così i vari episodi arbitrali discussi di Napoli-Pisa ai microfoni di DAZN: "On-field review chiamata da Mazozleni per step-on-foot di De Bruyne su Leris, piede destro su piede destro. Corretto il richiamo al VAR ma tutto viene annullato perché viene mostrato da Mazzoleni un tocco di braccio di Leris. Non bisogna fare confusione nelle regole. I tocchi di mano in appoggio vale per tutti, attaccanti e difendenti. Leris non fa niente con quel braccio, è un braccio in appoggio. Il pallone gli carambola addosso. Motivo per cui quel tocco di braccio non doveva essere valutato punibile e non doveva neanche essere mostrato al VAR perché non è un chiaro ed evidente errore. È un tocco codificato non punibile".

"Rigore assegnato al Pisa? Rivisto il replay, si nota che Beukema ha il braccio largo fin da subito. Non conta nulla la distanza di gioco né il fatto che il pallone tocchi prima la gamba. Resta un tocco di braccio punibile".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

01:02
Conte: "Da fuori arrivano missili..."

Conte: "Da fuori arrivano missili..."

03:08
Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

00:57
Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

01:39
SRV RULLO COPPA ITALIA CAGLIARI-FROSINONE E UDINESE-PALERMO 22/09 SRV

Coppa Italia show: la vigilia di Cagliari-Frosinone e Udinese-Palermo

01:15
SRV RULLO VIGILIA MILAN-LECCE - CHI GIOCA? 22/9 SRV

Domani Milan-Lecce: turnover Allegri, c'è Maignan

04:27
Pisacane: "Concentrazione alta"

Pisacane: "Concentrazione alta"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS SENZA (NUOVI) ATTACCANTI (MUSICATO) 22/9 SRV

Juve, attacco a metà: dove sono David e Openda?

01:27
SRV RULLO POST DERBY ROMA GODE - LAZIO TREMA 22/9

Capitale a due facce: Gasperini sogna, Lazio in piena crisi

01:37
SRV RULLO BUFERA SAN SIRO (AGGIORNATO) 22/9 SRV

San Siro, futuro in bilico: Inter e Milan sempre più verso l'addio

01:48
SRV RULLO INTER COSA VA E COSA NO - POST SASSUOLO (MUSICATO) 22/9 SRV

Inter alti e bassi: Chivu respira tra gioco e sofferenza

01:31
DICH PISACANE PRE FROSINONE DICH

Pisacane pre Frosinone: "Niente cali di concentrazione"

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

I più visti di Calcio

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

È la serata del Pallone d'Oro: Donnarumma, sfida impossibile a Dembélé e Yamal

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:56
Pisa, Gilardino: "Orgoglioso dei miei. Episodi? Tutti a favore del Napoli"
23:38
Napoli-Pisa, Marelli: "Manca un rigore agli ospiti per fallo di De Bruyne"
23:36
Napoli, risentimento alla coscia sinistra per Buongiorno. Milan a rischio?
23:25
Serie C, Potenza senza tifosi a Siracusa
23:07
Napoli, Lucca: "Contentissimo per il gol, riscattato lo stop di Manchester"