Pallone d'oro 2021: Jorginho guida il gruppo degli outsider

NOVITA' IN ARRIVO

Messi e Cristiano Ronaldo dovranno vedersela con diversi pretendenti come De Bruyne, Lukaku e... Kjaer

Chi sarà il prossimo Luka Modric, l'unico calciatore in grado di rompere il duopolio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo al tema Pallone d'Oro? Mai come quest'anno con i due fuoriclasse fuori dai giochi molto presto in campionato e nelle competizioni europee, sembra essere giunto il momento per un outsider di alzare l'ambito trofeo individuale. La differenza la faranno sempre gli highlights in giro per il mondo visto il metodo di votazione, ma l'accostamento a Jorginho tra i candidati per il successo non è casuale. Il regista della Nazionale ha vinto da protagonista la Champions League con il Chelsea e sta disputando un ottimo Europeo, vetrina in cui anche altri colleghi potrebbero conquistare punti preziosi verso il successo. Pallone d'Oro: Jorginho guida gli outsiders Getty Images

De Bruyne e Lukaku per esempio, soprattutto se l'attaccante dovesse vincere la classifica cannonieri, ma anche Kanté o - per una questione più romantica-popolare - Simon Kjaer, se la Danimarca dovesse compiere l'impresa fino in fondo. Prima dell'Europeo il favorito era Robert Lewandowski tenuto conto anche del 2019 in cui non è stato assegnato, ma la brutta figura della Polonia ha ridimensionato le aspettative della Scarpa d'oro. Karim Benzema ha fatto il suo con Real e Francia, ma non è bastato.