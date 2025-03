Raffaele Palladino guida la rimonta della Fiorentina: "Serata della svolta, era necessario ritrovare Gudmundsson"

"È una notte molto bella per noi, non so se sarà quella della svolta, ma sicuramente ci ha aiutato. Devo ringraziare i tifosi per l'energia che ci ha offerto nonostante la pioggia, e i ragazzi che hanno giocato con questa maglia per i supporters e per la società. È una notte molto bella, ma la Fiorentina deve continuare a fare prestazioni di questo genere perché si possono ripetere - ha spiegato Palladino ai microfoni di Sky Sport -. Io spero di aver capito il problema stasera che è quello di aver la continuità per novanta minuti. Non si può pensare di fare come nel primo tempo, va messo in conto di avere dei momenti in cui ci si abbassa e si difende assieme, ma serve più costanza perchè nel primo tempo avremmo potuto anche realizzare quattro-cinque gol".