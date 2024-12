Palermo, Ranocchia: "Siamo delusi, ma non è finita"

"Sono molto arrabbiato e deluso: la continuità è ciò che cerchiamo ma fatichiamo a trovare. Una vittoria dopo lo Spezia sarebbe stata importante, ma chiaramente non è finita". Filippo Ranocchia, tra i migliori rosanero delle ultime partite, analizza la sconfitta con la Carrarese, ma non alza bandiera bianca, anche se la vetta di serie B è lontanissima. "Con la Carrarese è stata una partita molto difficile. Nel primo tempo molto gioco ma forse un po' sterile, poi nella ripresa abbiamo subito un gol decisamente evitabile e non siamo riusciti a ribaltarla. Il gol ci ha tagliato un po' le gambe. Dovevamo essere più precisi sotto porta, qualche palla in area in più andava messa. Vediamo di non entrare in un mood negativo, non è ancora finita. Giusto che i tifosi siano delusi, ma i primi ad esserlo siamo noi". All'orizzonte, domenica, c'è la sfida casalinga con il Catanzaro. "Dopo questa sconfitta - conclude Ranocchia, intervistato dai canali ufficiali del Palermo - si reagisce lavorando. Nel senso che, come ho detto siamo molto delusi, e abbatterci non serve a niente. Non possiamo soffermarci troppo sulla sconfitta altrimenti si rischia di andare su un mondo negativo. Invece dobbiamo restare concentrati sul nostro lavoro, sapendo che dobbiamo fare di più e vogliamo fare di più".