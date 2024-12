Palermo, Dionisi: "Con Catanzaro è scontro diretto"

L'ultima sconfitta in casa della Carrarese ha segnato negativamente il periodo del Palermo. L'allenatore Alessio Dionisi guarda al prossimo impegno con il Catanzaro, in programma domani al Barbera: "la prestazione di Carrara - dice - è stata la più brutta, abbiamo macchiato un trend positivo di prestazioni. A Carrara abbiamo fatto tre passi indietro, non uno. Ne siamo consapevoli. Non serve più parlare ma dimostrare. Col Catanzaro possiamo riscattarci". Molti chiedono l'impiego di Matteo Brunori, bomber e capitano spesso in panchina. "Brunori titolare? Tutto - spiega Dionisi - dipende da come si allenano i ragazzi. La settimana scorsa l'ho visto più dentro il gruppo. Ha avuto alti e bassi dall'inizio. E' un giocatore del Palermo, il capitano: dipende da come si allenerà. Contro la Carrarese siamo stati un po' pigri, la squadra aveva bisogno di uomini dentro l'area. Siamo stati imprecisi, dodici tiri tutti fuori". "Il Catanzaro ha perso molto meno di noi - sottolinea il tecnico del Palermo - ha un'identità, l'allenatore è bravo. Li rispetto, dovremo veramente essere una squadra che vuole il risultato a tutti i costi. Noi siamo al di sotto delle aspettative, il Catanzaro ha entusiasmo. La spinta è diversa, ma abbiamo qualità, è stimolante lavorare a Palermo. Sono contento di stare qui. Bagno di umiltà? Parlavo con tutti, me davanti. Col Catanzaro è uno scontro diretto. Dobbiamo affrontare la partita con le nostre qualità, non dobbiamo piangere sul latte versato".