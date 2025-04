Palermo, Dionisi: "Bene Pohjanpalo, merito di tutti"

"I titoli li avrà Pohjanpalo che ha fatto tre gol, ma il merito è di tutti. Questa partita ci ha dato tre punti, potrebbe averci fatto acquisire qualcosa senza avere presunzione". Pienamente soddisfatto Alessio Dionisi, dopo il 5-3 del suo Palermo contro il Sassuolo primo in classifica in serie B che presto potrebbe festeggiare il salto di categoria. I rosanero, invece, aspirano alla A e sprano di conquistarlo attraverso i playoff. Il tecnico ringrazia anche la tifoseria che è stata al fianco della formazione di casa dal primo all'ultimo minuto. "Bellissimo stadio - osserva Dionisi -, ti dà una grandissima spinta. Se il pubblico ci sostiene sembra di giocare in più di undici. Vedere questi tifosi così uniti alla squadra è stato stupendo". L'allenatore, ancora in corsa per l'obiettivo stagionale nonostante polemiche e più di un rischio di esonero, chiede equilibrio, pur mantenendo un profilo basso. "Se diamo continuità - aggiunge - può essere una partita importante. Possiamo migliorare, ma mi aspettavo questa prestazione. Certo, non con tutti questi gol. Non dimentichiamoci che due settimane fa eravamo qui a parlare di un successo sfuggito per demeriti dell'allenatore e di chi era entrato. Spero che questa vittoria ci ha portato consapevolezza. Dobbiamo isolarci da tutto, non farci condizionare. Questi tre punti sono figli delle prestazioni. Quello che stiamo esprimendo da tempo, con un gruppo che, a differenza delle chiacchiere che ci sono state intorno, non si è spostato di un centimetro". La dedica di giornata non può essere che per Sara Campanella, ennesima vittima di un femminicidio. Nel pre partita il presidente rosanero, Dario Mirri, ha accolto nella tribuna autorità dello stadio i familiari di Sara Campanella, invitati dal Club per un momento di commemorazione dedicato a Sara e a tutte le vittime di femminicidio. "Questa vittoria è per la famiglia di Sara. - conclude Dionisi - Non siamo perfetti, ma abbiamo avuto la meglio contro una formazione fuori categoria, con 72 punti a 6 turni dalla fine. Comunque manteniamo un low profile. Non siamo diventati dei campioni".