"Pagliaccio" al presidente della Lega di A Dal Pino: 8mila euro di multa a Steven Zhang

"Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto. .Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati". Lo scorso 3 marzo, nei primi giorni della crisi pandemica, il presidente dell'Inter Steven Zhang, si era espresso così sul proprio prifilo instagram nei confronti del numero uno della Lega per stigmatizzarne il comportamento di fronte al moltiplicarsi dei casi di positività al Covid-19 che da lì a pochi giorni avrebbe portato poi alla sospensione del campionato e al lockdown in tutta Italia. Frasi che avevano portato all’apertura di un procedimento da parte della Procura Federale della Figc nei confronti del presidente nerazzurro: procedimento che si è concluso con un patteggiamento da parte di Steven Zhang e con il pagamento di una multa di 8mila euro. Ammenda invece di 5mila euro per l'Inter.