Pagelle Newcastle-Milan: Chukwueze impatto pazzesco, Maignan miracoloso 

LE PAGELLE DI NEWCASTLE-MILAN

Luci e ombre nella prestazione di Leao che colpisce un palo clamoroso, Loftus-Cheek non entra in partita, Pulisic fa fatica ma poi lancia la rimonta

MILAN

Maignan 6,5 - Un inspiegabile attacco di nervi gli vale un cartellino giallo verso la fine del primo tempo. Non pago, insiste in una sceneggiata che potrebbe causare conseguenze molto peggiori. Non sembra la sua serata ma poi tira un bel respiro e nel secondo tempo sfodera una gran parata su Bruno Guimaraes.

Calabria 5,5 - Timido nell'opporsi alle iniziative prepotenti di Gordon e Joelinton dalla sua parte, non trova quasi mai la misura giusta delle chiusure, magari non solo per colpa sua.

Tomori 7 - Se il Milan non va sotto già dopo venti minuti di gioco è merito di un suo salvataggio miracoloso. Il duello con Wilson è molto fisico ma leale, forse il meno sbilanciato dei confronti diretti. Alla fine colpisce anche un palo clamoroso che poteva significare il terzo gol rossonero.

T. Hernandez 6 - Giocare da difensore centrale gli fa perdere un 40% del suo potenziale tecnico ma l'emergenza non lascia altra scelta e allora bisogna accontentarsi di quello che può dare.

Florenzi 6,5 - Inizialmente sembra uno dei più reattivi, ma alla distanza, per evitare a Leao dei faticosi ripiegamenti, solo l'infinita esperienza gli consente di galleggiare in mezzo tra Trippier, Miley e Almiron che spingono come forsennati dalla sua parte. Ma quando questi tre calano, torna in cattedra. m

Loftus-Cheek 5 - Logica vorrebbe che fosse la sua partita; stadio inglese, ritmi alti, forza fisica cercasi. Invece dopo un lampo iniziale troppo labile per diventare un tema, perde la cognizione dei compiti assegnati e ha in parte sulla coscienza il gol di Joelinton che sblocca il risultato. Dal 28' st Pobega 6 - Fa la sua parte di lotta.

Reijnders 6 - Quando è in possesso di palla ha sempre delle buone idee; ma spesso le realizza solo in parte. Deve imparare a controllarsi in fase di interdizione, perché rischia sempre oltre i limiti e comunque meglio da mezzala che da regista.

Musah 6 - Stilisticamente può anche essere discutibile, ma la sua istintività spariglia un po' le situazioni troppo statiche della partita rossonera. Possiede quella dose di coraggio che non tutti i compagni dimostrano. Un po' pasticcione ma con volontà. Dal 38' st Chukwueze 7 - Pazzesco l'impatto di questo ragazzo sulla partita: entra e segna immediatamente il gol del 2-1, gol bellissimo con un movimento perfetto.

Pulisic 6,5 - Spesso solo contro due, a volte contro tre, deve adattarsi a dare una mano a chi gli sta alle spalle quando le folate del Newcastle diventano raffiche di bora. Però poi arriva il suo momento di gloria, perché ha la lucidità di spingere in fondo alla rete il gol dell'1-1. Dal 28 st Jovic - Becca subito un giallo ma poi entra in partita e riesce a dare il suo contributo.

Giroud 6 - Non è la tipologia di partita che può esaltare le sue caratteristiche. Lontano dagli occhi dei compagni, lontano dal cuore del gioco, quasi sempre circondato da maglie bianconere che lo annullano. Poi si riscatta in un nanosecondo con il tocco per Pulisic che porta al gol dell1-1. Dal 38' st Okafor sv.

Leao 6 - Luci e ombre. Primo strappo dopo una decina di minuti: speranza. Secondo strappo poco dopo: prudenza. Però il mese di inattività pesa quasi subito sulle gambe e annebbia la mente, arriva anche un cartellino giallo prima della fine del primo tempo. A sorpresa, nel secondo tempo si rimette in moto con alcune iniziative interessanti. La sfortuna gli dice di no a 12 minuti dalla fine quando lanciato da solo colpisce un palo clamoroso. Dal 43' st Bartesaghi sv.

Allenatore Pioli 6,5 - Le sue scelte sono quasi tutte obbligate, forse non riesce a indirizzare alla perfezione l'atteggiamento iniziale dei suoi, alla fine dimostra un certo coraggio mettendo dentro tutti gli attaccanti.

NEWCASTLE : Dubravka 6; Trippier 6 (17' st Burn 5), Lascelles 5, Schar 6, Livramento 4,5; Miley 6,5 (27' st Longstaff 6), Bruno Guimaraes 6,5, Joelinton 6,5; Almiron 6, Wilson 5, Gordon 6,5 (17' st Isak 5,5). Allenatore Howe 5,5.

