Pagelle Juventus: Dybala a San Siro da spettatore. Chiellini annulla Ibra e Giroud

PAGELLE JUVE

I voti ai bianconeri dopo il big match del Meazza contro il Milan.

di

Daniele Buonamici

Szczęsny 6,5 – Bravissimo e molto reattivo su Leao nel primo tempo e sicuro sul sinistro di Theo Hernandez e sul colpo di testa di Giroud nella ripresa. De Sciglio 6,5 – In questo momento Leao è uno dei peggiori avversari da affrontare ma il terzino bianconero lo contiene con una gara molto concreta e attenta

Chiellini 6,5 – Le sfide con Ibra lo esaltano sempre. Lo svedese, però, esce al ventinovesimo minuto ma anche con Giroud la musica non cambia. Fa a sportellate e vince praticamente tutti i duelli aerei

Rugani 6 – Nessuna sbavatura, gioca semplice e senza fronzoli. Con Chiellini riesce a ingabbiare prima Ibra e poi Giroud

Alex Sandro 5,5 – Torna nello stadio del delitto in Supercoppa ma questa volta non commette nessuna ingenuità decisiva. Ma è ancora lontano dalla sua forma migliore.

Bentancur 6 – Tra i dei centrocampisti centrali è quello più ordinato e con più idee ma non è aiutato dagli attaccanti che fanno pochissimo movimento. Dal 90’ Rabiot sv

Locatelli 5,5 – I tifosi sono solo cinquemila ma i fischi per l’ex rossonero si fanno sentire. Lui in campo perde la sfida tutta fisica contro Tonali. Ammonito, salterà il Verona. Dal 65’ Arthur 5,5 – Non incide e non entra nel vivo del match.

Cuadrado 6 – Nel primo tempo è il migliore della banda di Allegri. Sfida Theo con coraggio e qualità. Cala nella ripresa. Dal 65’ Bernardeschi 5.5 – Nessuno strappo e nessuna giocata di qualità. Fa fatica a entrare in partita.

Dybala 5 – A parte un guizzo nel primo tempo quando prova un tiro a girare sul secondo palo non si vede mai. Gara impalpabile per il dieci argentino. Dal 90’ Kulusevski sv

McKennie 5 – Il centrocampista della Juve più in forma del momento non riesce quasi mai a liberarsi per provare l’imbucata. Non trova la porta nell’unico inserimento di testa. Spaesato.

Morata 5 – Impalpabile e isolato in mezzo ai centrali del Milan non riesce quasi mai a trovare la giocata se non con un colpo di testa a inizio secondo tempo che non crea problemi a Maignan. Dal 74’ Kean sv – Si nota solo per un brutto fallo su Romagnoli che gli costa il giallo.

All. Allegri 5.5 - Disegna la partita come meglio può, badando più a contenere il Milan che non a proporre e costruire. Mentalità da Juve di oggi, in tono minore.