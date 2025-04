Pagelle Inter: si salva solo Bisseck, Taremi abulico e Lautaro...

Darmian 6 - Corre, sempre e comunque. Pur essendo uno dei più anziani, corre in su e in giù con una continuità impressionante. Potrebbe sbloccare la partita dopo una manciata di minuti, ma allarga troppo la mira. La macchia sulla sua partita è l'intervento in ritardo su Jovic in occasione del gol che porta avanti il Milan.