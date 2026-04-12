Pagelle Como-Inter: Nico Paz fa il fenomeno, Thuram e Dumfries danno due spallate alla paura

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Pio Eposito non entra mai in partita, per Barella una prestazione da capitano verodi Enzo Palladini
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COMO
Butez 5,5 - Non ha grandi colpe sui gol se non forse qualche errore di comunicazione con i compagni di difesa.
Van der Brempt 5 - Ha più l'attitudine alla spinta che alle chiusure, si fa sorprendere da Thuram nell'azione del 2-1.
Dal 22' st Smolcic 6 - Fa valere il suo dinamismo nello spezzone di partita che gli viene concesso.
Diego Carlos 6 - Occupa la posizione normalmente appartenente a Jacobo Ramon, con la solita attenzione e la solita puntualità, ma anche in condizioni fisiche non perfette.
Dal 1' st Jacobo Ramon 6 - Fa il suo dovere nella propria area e tenta anche qualche incursione in quella avversaria.
Kempf 5 - Dopo un primo tempo di duelli vinti con Pio Esposito, inizia la ripresa con un'ingenuità colossale che regala il 2-2 a Thuram.
Alex Valle 6,5 - Non si fa intimorire dal fisico di Dumfries, lo sfida spesso e volentieri mettendolo in difficoltà. Si prende un giallo dopo 24 minuti per una rovesciata in gioco pericoloso, ma poco dopo va a ribadire in rete una respinta di Sommer per l'1-0.
Dal 34' st Alberto Moreno sv.
Sergi Roberto 6 - Mette la sua esperienza al servizio della squadra, seguendo passo dopo passo i movimenti di Calhanoglu, evitandogli gesti decisivi.
Dal 1' st Da Cunha 6 - Solita partita propositiva, anche se la situazione al suo ingresso in campo si è notevolmente complicata.
Perrone 6 - Sempre molto presente nel settore centrale, dove la sua squadra ha la netta prevalenza nel primo tempo, poi cede con la squadra.
Diao 6 - Si accende a intermittenza, ma quando succede diventa un'insidia costante per la difesa avversaria. Partecipa con un bel colpo di tacco al gol dell'1-0.
Dal 34' st Morata sv.
Nico Paz 7- Disegna bel calcio spaziando tra le linee. Il gol dell1-0 nasce da un suo elegantissimo slalom che Valle ribadisce in porta dopo la respinta di Sommer. Poi si mette in proprio e va a segnare il gol del 2-0 con un sinistro preciso e micidiale. Cede un po' nel finale.
Baturina 6 - Con i suoi movimenti, spesso tendenti al centro, fa capire che vorrebbe giocare in una posizione più determnante, ma anche così è una bella minaccia per gli avversari.
Douvikas 5,5 - Oltre a essere il capocannoniere della squadra, possiede anche un animus pugnandi che è un esempio per tutti. Non molla mai e i difensori dell'Inter lo soffrono molto nel primo tempo, mentre nella ripresa si fa imbrigliare.
Allenatore Fabregas 6 - L'aveva preparata bene, ma tutto è durato solo un tempo.
INTER
Sommer 6,5 - Non si può parlare di colpe sulle magie di Nico Paz, nel secondo tempo va a prendere uno scaldabagno su punizione di Nico Paz.
Akanji 6,5 - Non riesce mai a uscire dalla sua linea difensva, operazione che in genere gli riesce abbastanza bene. Ma gli avversari sono sempre troppo minacciosi da quella parte. Però partecipa al gol del 4-2 con l'assist per Dumfries.
Acerbi 6 - Serata di sofferenza notevole, con Douvikas che lo sfida in continuazione e lo mette in netta difficoltà con il suo continuo movimento. Però stringe i denti anche se fisicamente non sta benissimo.
Bastoni 5,5 - Dalla sua parte circolano avversari che con il loro passo possono metterlo in difficoltà, ma viene anche poco aiutato dai compagni.
Dal 1' st Carlos Augusto 6,5 - Quando entra in campo, poche parole e molti fatti. Dà il suo apporto alla fase difensiva con dedizione.
Dumfries 7,5 - All'occorrenza fa il difensore vero, visto che ce n'è bisogno. Decisivi due salvataggi in pochi secondi poco dopo la mezz'ora del primo tempo. Sembra destinato a uscire della ripresa, invece resta e trova di testa il gol del 3-2. Non si accontenta, perché poi a dare un'altra spallata alla paura con il gol del 4-2.
Barella 7 - Riparte come aveva finito la partita con la Roma, molto motivato e anche ispirato. Urla molto, si sbraccia, chiede correzioni all'allenatore ed è il primo a scrollarsi di dosso la paura inventando l'assist per il 2-1.
Dal 32' st Mkhitaryan sv.
Calhanoglu 6,5 - Per tutto il primo tempo si trova addosso Sergi Roberto e non riesce a trovare la giocata. Cambia qualcosa nella ripresa con l'uscita dell'ex Barcellona, ma cambia molto quando il turco mette la palla per terra e inventa l'assist per il 3-2 di Dumfries. Altrettanto precisa la punizione da cui nasce il gol del 4-2.
Zielinski 5,5 - Scopre il ruolo di "aiuto regista", occupandosi dei lanci e della costruzione quando Calhanoglu è troppo pressato. Però ci prova all'inizio e poi si perde.
Dal 10' st Sucic 5 - Non sbaglia la prima giocata e illude un po' sulla sua concentrazione, ma poi commette degli errori di distrazione come suo solito.
Dimarco 5 - Errori che normalmente non commette in fase di controllo e appoggio, segno che la sua condizione atletica è abbastanza lontana da quella ideale.
Dal 10' st Luis Henrique 5,5 - Fa già fatica quando gioca a destra, ne fa di più stando a sinistra, soprattutto per la pericolosità di Diao.
Thuram 7,5 - Fin dall'inizio prova ad attaccare la profondità, ma i suoi primi controlli non sono abbastanza efficaci. Sparisce per un po', poi ricompare sul gong del primo tempo con la zampata del 2-1. Poi in apertura di ripresa accetta il regalo di Kempf e segna il 2-2.
P. Esposito 5 - Di strada ne fa, un po' di qua e un po' di là, a destra, a sinistra e al centro. Palloni però ne vede pochi, avvolto dalle attenzioni dei due centrali. Serataccia.
Dal 10' st Bonny 5 - Non si mette in grande evidenza in zona d'attacco, dà una mano come può in fase di contenimento ma va a commettere il fallo da cui nasce il rigore del 4-3.
Allenatore Chivu 6 - Ci mette un bel po' per capire come risistemare la squadra.