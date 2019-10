Padova-Piacenza, Gatti contro Pesenti: "Un animale, smetta di giocare"

C'è chi dice no, anche alle esultanze rispettose verso le proprie ex squadre (vedi, per esempio, Karamoh ieri contro l'Inter). È il caso di Massimiliano Pesenti che ieri ha siglato il definitivo 1-1 del Padova contro il Piacenza, esultando in modo polemico verso gli ex tifosi portandosi le mani alle orecchie. Un gesto che non è piaciuto al presidente onorario degli emiliani, Stefano Gatti: "Un animale, un imbecille, dovrebbe smettere di giocare a calcio. E il Padova si scusi".