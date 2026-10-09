Osvaldo in terapia intensiva per una carie non curata: "Ora sto meglio, ho smesso di fumare"

"Non fumo da due settimane", ha detto Osvaldo, "e ho intenzione di non fumare mai più", ha spiegato l'ex attaccante che ha però confermato: "Mi sento meglio e miglioro ogni giorno". Nei prossimi giorni, dovrebbe essere trasferito in una normale stanza di ospedale e, se starà bene, potrà continuare la convalescenza al di fuori della struttura.