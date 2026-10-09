Osvaldo in terapia intensiva per una carie non curata: "Ora sto meglio, ho smesso di fumare"

09 Ott 2026 - 22:19
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Una carie non curata che ha causato un'infezione polmonare e lo ha portato al ricovero in ospedale in condizioni gravi e in terapia intensiva. Daniel Osvaldo ha rischiato grosso, come spiega il portale argentino Infobae. Una situazione così grave che poteva addirittura mettere a rischio la sua vita.

Durante il ricovero in ospedale, il dente è stato estratto e l'ex calciatore di Roma, Inter, Juventus e anche della nazionale italiana ha iniziato a mostrare decisi miglioramenti. L'infezione aveva già raggiunto i polmoni, sfruttando un sistema immunitario indebolito come quello del musicista, che oggi ha 40 anni. Osvaldo rimane in ospedale sotto osservazione e prosegue le cure. 

"Non fumo da due settimane", ha detto Osvaldo, "e ho intenzione di non fumare mai più", ha spiegato l'ex attaccante che ha però confermato: "Mi sento meglio e miglioro ogni giorno". Nei prossimi giorni, dovrebbe essere trasferito in una normale stanza di ospedale e, se starà bene, potrà continuare la convalescenza al di fuori della struttura.

osvaldo

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