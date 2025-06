Orsolini: "Il segreto del Bologna è il gruppo, Italiano uomo vero"

"Ci ho messo un po' a metabolizzare, è stata una vittoria tanto voluta e sudata. Sicuramente il momento dell'alzata al cielo del trofeo è un'immagine che rimarrà impressa nella mia memoria per sempre, diventerà iconica. È la vittoria di chi ci ha sempre creduto, di chi è passato, di chi è rimasto e di chi purtroppo non c'è più. Penso a Sinisa Mihajlovic, questa Coppa è anche sua". Riccardo Orsoolini ha vissuto una grande stagione col Bologna, l'attaccante si è raccontato in un'intervista esclusiva a Undici a partire dal successo in Coppa Italia col Bologna.