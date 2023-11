Orsato e la violenza sui direttori di gara: "Giù le mani dagli arbitri"

Daniele Orsato è uno dei rappresentanti maggiori della figura dell'arbitro in Italia e in Europa. Nel corso della premiazione al Gran Galà del Calcio Triveneto andata in onda su TVA Vicenza, Orsato ha parlato degli episodi che da diverso tempo stanno capitando agli arbitri a tutti i livelli, specialmente della violenza sui direttori gara. "Giù le mani dagli arbitri - ha tuonato Orsato -. Da rappresentante, sono stanco di dover chiamare ragazzini di 16-18 anni che ogni settimana sono oggetto di violenza per un rigore non dato o un fuorigioco non visto. Non si può andare avanti così, siamo stanchi".