Addio a Gian Paolo Ormezzano: il giornalismo sportivo italiano piange una delle firme più iconiche

Dopo aver praticato sci, calcio, basket, nuoto e podismo e aver iniziato giovanissimo la carriera da giornalista, Ormezzano è diventato direttore di Tuttosport a soli trentanove anni nel 1974 rimanendovi alla guida per cinque anni prima di trasferirsi a La Stampa in qualità di inviato sino al 1991. A quel punto il giornalista torinese non si è fermato e, nonostante il sopraggiungere dell'età pensionabile, ha continuato a svolgere l'attività anche come saggista e opinionista tv venendo particolarmente amato dal grande pubblico.