"Ora puoi mangiare DonnaKebabRumma", Haaland e Gigio scherzano sul tormentone bilancia

Il centravanti norvegese sui social ha preso in giro il compagno dopo la temutissima prova del peso post natalizia su cui Guardiola era stato intransigentedi Redazione
Guardiola aveva messo in guardia tutti i suoi giocatori prima delle feste: "Chi arriverà dopo Natale sovrappeso non verrà convocato contro il Nottingham Forest". Le "minacce" dello spagnolo però hanno dato i loro frutti: i calciatori del City sono arrivati pronti all'appuntamento con il fondamentale per continuare a mantenere vive le speranze per la corsa al titolo.
Dopo la vittoria, i giocatori del City hanno avuto anche modo di scherzare sulla sfida con la bilancia. In particolare Gigio Donnarumma e Erling Haaland, scatenati sul tema. Il bomber norvegese, prima della partita, aveva già pubblicato sul suo profilo un post in cui si vedevano solo i suoi piedi sulla bilancia. A corredo della foto due semplici parole "All good!", ("Tutto bene").
Il riferimento era ovviamente agli avvertimenti del suo allenatore. Un coro a cui si è aggiunto Donnarumma. Anche il portiere azzurro dopo il successo sul Forest ha pubblicato su Instagram una serie di scatti accompagnati dalla frase: "Natale 2025: 3 punti e prova del peso superata". Tra i commenti spicca quello del nove dei Citizens che ha scherzato sulla forma del compagno: "Ora puoi mangiare, DonnaKebabRumma". Lo spirito in casa City non potrebbe essere più alto.