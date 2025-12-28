"Ora puoi mangiare DonnaKebabRumma", Haaland e Gigio scherzano sul tormentone bilancia

Il riferimento era ovviamente agli avvertimenti del suo allenatore. Un coro a cui si è aggiunto Donnarumma. Anche il portiere azzurro dopo il successo sul Forest ha pubblicato su Instagram una serie di scatti accompagnati dalla frase: "Natale 2025: 3 punti e prova del peso superata". Tra i commenti spicca quello del nove dei Citizens che ha scherzato sulla forma del compagno: "Ora puoi mangiare, DonnaKebabRumma". Lo spirito in casa City non potrebbe essere più alto.