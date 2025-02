Omaggio al Bologna: le maglie diventano... opere d'arte

Una maglia da calcio diventa... opera d'arte. In questo senso va l’esposizione 'Shirts of light' realizzata da Macron presso il Macron Store Galleria Cavour in occasione di Arte Fiera. Visitabile gratuitamente dal 7 febbraio al 13 febbraio, la speciale mostra è costituita da cinque opere d’arte, realizzate per omaggiare le tre maglie del Bologna della stagione 2024-2025. Le cinque opere, che celebrano alcune maglie del club rossoblù di questa stagione, sono state ‘interpretate’ dall’artista bolognese Michele Astolfi, che le ha decorate con tasselli creati con vetro di Murano dipinto a mano e impreziosite con cristalli Swarovski. Si tratta della maglia Home, la maglia Third e il kit speciale realizzato da Macron per le gare di Champions League del Bologna. In particolare, quest’ultima, è stata realizzata da Astolfi utilizzando la maglia originale indossata da Riccardo Orsolini ad Anfield contro il Liverpool in quello che è stato il suo esordio in UEFA Champions League. All'inaugurazione della mostra presente anche il ds del Bologna Marco Di Vaio.