Omaggio a campioni 1974 per nuova maglia Germania, esordio con l'Italia

Ritorno al passato e stile retrò per la nuova maglia della Germania, creata da Adidas per il 125° anniversario della federcalcio tedesca (Dfb). Il design della maglia si basa sul modello del 1974, anno in cui la nazionale tedesca (all'epoca Germania Ovest) vinse la Coppa del Mondo in casa. Sia la combinazione di colori che lo stile della maglia del 125° anniversario riflettono la storia della Dfb: bianca con colletto rotondo nero e bordi delle maniche neri, mentre quella del portiere è azzurra. Sul petto è presente il logo del 'trifoglio' Adidas e uno stemma ricamato appositamente per il 125° anniversario della federcalcio. A differenza delle attuali maglie, il logo della Dfb non mostra l'aquila federale, ma riprende il logo storico al momento della fondazione della federazione: le tre lettere Dfb intrecciate. Nel cerchio che lo circonda c'è scritto in lettere maiuscole: Deutscher Fussball-Bund 125. La maglia verrà indossata per la prima volta dalla nazionale tedesca il 20 marzo a Milano, in occasione della gara di andata dei quarti di finale della Nations League contro l'Italia.