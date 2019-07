Pedro Obiang torna in Serie A dove giocherà con la maglia del Sassuolo. "Sapevo che prima o poi sarei tornato in Italia. La trattativa è iniziata con la chiamata di De Zerbi ancora prima che iniziasse il mercato. Non ci credevo, poi abbiamo continuato a parlare e adesso eccomi qua. Sono Molto più maturo, d'altronde adesso ho 27 anni. Ho tanto da dare, ritroverete un giocatore diverso".