Nuova vita per Beppe Signori, stasera l'esordio come cantante

Da lì è cominciata una nuova vita per Beppe, in cui l’arte ha preso il sopravvento. Ha inforcato la penna tra le dita e ha avuto grande successo come scrittore, con l’autobiografia “Fuorigioco. Perde solo chi si arrende”. Ora una nuova avventura, stavolta nel mondo della musica. Signori, infatti, è pronto a debuttare come cantante al fianco di Mario Fucili, frontman della band 78 Bit, con il brano “Acrilico e Passioni”, in cui entrambi declamano le gesta dei protagonisti degli anni d’oro del nostro calcio. Ancora una volta sotto i riflettori Beppe, stavolta non con un pallone tra i piedi, ma con un microfono tra le mani. Il brano è stato prodotto e arrangiato da Andrea Fresu per Keep Hold Srl e Starpoint Srl. Un vero e proprio tuffo nel passato dal sapore nostalgico, naturalmente a suon di musica. Nel brano e nel videoclip, oltre a Signori (assistito dal cantautore Gianfranco Mileto) e al cantante Fucili, appaiono in alcuni camei, nei panni di loro stessi, molti altri grandi protagonisti del mondo del pallone, tra i quali l’opinionista ed ex calciatore Lele Adani, il conduttore di “90 Minuto Lunedì” e storico volto di RaiSport Marco Mazzocchi, il giornalista e iconica voce di Radio Rai a “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” Riccardo Cucchi, lo storico conduttore di “90 Minuto” Fabrizio Maffei e una delle storiche voci radiofoniche di Radio Rai Tonino Raffa. Tutti loro hanno appositamente registrato per l’occasione degli insert inediti, sotto forma di telecronaca e lanci stile trasmissioni, a supporto del brano. Le vignette presenti nel video sono state ideate, curate e prodotte da “GolDiSegnati”, il brand già noto per la produzione di t-shirt con le riproduzioni di gol storici della nostra Serie A. Un progetto, quello targato Signori-Fucili, destinato a far scoprire l’epoca più bella del calcio italiano anche alle nuove generazioni, permettendo invece a chi l’ha vissuta la più classica delle operazioni nostalgia. Sognando di rivivere sulle note di “Acrilico e Passioni” le emozioni incredibili che sapeva regalare il sinistro magico di Beppe Signori.