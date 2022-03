Non solo Inter: anche Roma e Milan fuori dai parametri del FFP

IL CASO

Anche rossoneri e giallorossi hanno ricevuto la comunicazione di violazione dalla Uefa. E la Juve allungherà la lista...

Non c'è solo l'Inter nel mirino della Uefa. Tra i diversi club cui è stata comunicata la violazione dei parametri del Fair Play Finanziario ci sono infatti anche la Roma - che ne aveva già dato notizia in due occasioni - e il Milan e, a queste, potrebbe aggiungersi a breve anche la Juve. Niente di preoccupante, almeno per il momento, anche se tutti i club saranno chiamati a ripresentare i conti al massimo organismo europeo tra marzo e l'inizio di aprile. Dopo di che, si valuterà insieme un modo per rientrare gradualmente nei limiti e per accompagnare tutte le società sotto indagine verso il nuovo FFP. Getty Images

Il numero dei club europei che non sta rispettando il disavanzo di 30 milioni dovrebbe garantire impunità per la stagione 2022/23, ma qualcosa, se si vuole salvare il Fair Play Finanziario, andrà poi fatto. Insomma, difficile se non impossibile che qualche squadra venga esclusa dalle prossime edizioni di Champions ed Europa League, ma dalla stagione successiva il nodo tornerà a stringersi e toccherà tornare a fare i salti mortali per rimisurare i bilanci.

Vedi anche inter Inter, la Uefa apre un procedimento per il Fair Play Finanziario