Calcio

Barcola lascia il ritiro della Nazionale, è ancora polemica Psg-Francia

07 Ott 2025 - 14:15
© Getty Images

© Getty Images

Bradley Barcola lascia il ritiro della Nazionale ed è nuovo scontro tra il Psg e la federcalcio francese. Il forfait del 23enne giocatore dei campioni di Parigi, sostituito da Florian Thauvin, si è aggiunto alle numerose assenze in attacco della Francia in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Azerbaigian e Islanda: i Bleus hanno conquistato sei punti su sei a settembre e potrebbero staccare il pass per il torneo iridato, nonostante contino tra le altre le assenze del Pallone d'Oro Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Marcus Thuram. A Barcola, dopo l'arrivo nel ritiro di Clairfontaine, il medico della Nazionale Franck Le Gall ha riscontrato "una lesione cronica al bicipite femorale destro" e per questo anche il ct ha deciso di rimandarlo a casa, calmando gli animi dopo le polemiche scatenate dagli infortuni di Dembélé e Doué con la Nazionale a settembre. "Non sono qui per correre rischi", ha dichiarato Deschamps. Ma il Psg ha avuto da ridire sul referto del giocatore: "Le informazioni pubblicate in questo comunicato non corrispondono in alcun modo alle informazioni mediche fornite dai team sanitari del Paris Saint-Germain", ha spiegato il club fornendo "un referto che non indica in alcun modo un infortunio cronico". 

