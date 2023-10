Nicolò Barella e le voci sulle scommesse: "Mai scommesso, siete solo dei pagliacci"

Nicolò Barella risponde duramente a chi vuole inserirlo nella lista dei nomi coinvolti dal caso scommesse. Il centrocampista dell'Inter è stato menzionato dalla fonte di Fabrizio Corona, Maurizio Petra (zio dell'ex calciatore nerazzurro Antonio Esposito), in un'intervista su La Verità insieme ad altri due nomi di calciatori sin qui ancora mai fatti neppure dallo stesso ex re dei paparazzi. "Da un giornale che si chiama LaVerità ci si aspetterebbe più serietà. L'unica VERITÀ è che siete dei pagliacci" la storia Instagram pubblicata da Barella, seguita da una seconda: "Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d'azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L'unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa mer... Per questo da oggi passerò alle vie legali".