Nicolato: "Casadei è come Ballack, ha il gol nel sangue"

Paolo Nicolato ha conosciuto molto bene Cesare Casadei. Durante l'esperienza da commissario tecnico dell'Under 21, l'allenatore della Lettonia ha lanciato il centrocampista del Chelsea e per questo motivo è convinto che possa avere un grande futuro: "Casadei è un centrocampista con grande capacità di inserimento, ha anche un'ottima tecnica. L'ho fatto esordire in Nazionale U21 e posso dirti che ha il gol nel sangue, è una mezz'ala d'inserimento - ha spiegato Nicolato in un'intervista a kisskissnapoli.it -. Difficile accostarlo, ma posso dire che è come Ballack, ha grande forza fisica, grande qualità e capacità di fare gol".