Nicola "Sarà una Juve diversa, ma la Cremonese è pronta"

"Incontriamo una squadra con un nuovo allenatore e, probabilmente, con un modulo diverso, ma noi vogliamo continuare il nostro percorso di crescita". Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, presenta così la partita di domani con la Juventus. "Sappiamo che gli obiettivi sono differenti, ma questo non cambia il nostro atteggiamento - aggiunge alla vigilia della gara -: vogliamo mettere in campo il giusto mix tra giocatori esperti ed esordienti in Serie A". In base alla classifica, 15 punti la Juventus e 14 la Cremonese, dovrebbe essere una partita equilibrata, ma il tecnico dei grigiorossi invita alla prudenza: "Siamo solo alla decima giornata, è presto per trarre conclusioni - dice Nicola -. La Juventus tornerà certamente a lottare per le prime posizioni, ma noi vogliamo misurarci con coraggio e personalità, restando fedeli alla nostra identità".